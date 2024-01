Mint írtuk, egyre több jel utal arra, hogy máris szakított T. Danny és a szexi modell, Kecskés Enikő, akik sokáig nem vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. A Dancing with the Stars óta nem titkolják, hogy egy párt alkotnának, de részleteket sosem árultak el a kapcsolatukról. A rapper már több utalást is tett arra, hogy véget érhetett a szerelmük, most talán az eddigi legegyértelműbb jelét adta a szakításnak.