VV Anett, aki talán már sosem gyógyul meg teljesen azután a bizonyos drogszeánsz után, ami majdnem az életébe került , durva részleteket árult el volt párjáról. Szakításuk után egy évvel kiderült, a férfi több nővel is megcsalta. Az viszont előtte sem volt titok, hogy az illető az előző társa mellett több száz nővel jött össze.

Nemrég még arról írtunk, csúnyán átverték VV Anettet. Az egykori valóságshow-szereplő az interneten vásárolt egy terméket, amit végül soha nem kapott meg. Most viszont arról beszélt egy interjúban, hogy volt párja, mint kiderült, többször is megcsalta, ezért is vált meg attól a tetoválástól, ami az ő nevét ábrázolta. Azt már az elején lehetett tudni, hogy a férfi nem egy hűséges típus.

Ő elmondta, nem pletyka volt, tőle személyesen tudtam, hogy az előző párját 20 éven keresztül agyoncsalta több száz nővel – mondta VV Anett a Mokkában, a műsorvezető erre indulatosan reagált.

De ilyen f*szival nem jövünk össze, már bocsánat – vágott közbe Orosz Barbara, akivel egyetértett a fiatal nő.