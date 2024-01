Lissák Laura, a Dancing with the Stars táncosnője úgy érzi, megtalálta élete szerelmét.

Ez a kapcsolatom minden szempontból nagyon komoly. A párom civil, szeretne is az maradni, de engem mindenben maximálisan támogat és büszke rám. Olyan férfi van most mellettem, amilyenre mindig is vágytam – mondta legutóbbi interjújában a TV2 sztárja, aki azt is elárulta, még nem menyasszony. "Az a gyűrű, amit sokan annak hittek, nem eljegyzési ékszer, hanem egy olyan, amit már régóta viselek, eszembe sem jutott, hogy jegygyűrűnek tűnhet. Nagyon kedvesek, hogy ennyien gratuláltak, de még nem vagyok menyasszony. Abban azért bízom, hogy sor kerül rá a jövőben. Én késznek érzem magam és a kapcsolatomat is erre a lépésre, sürgetni azonban nem akarom."

Lissák Laura habár még csak 24 éves, nem érzi magát fiatalnak ahhoz, hogy megállapodjon.

Sosem a kalandokat kerestem, számomra mindig is az volt a cél, hogy megtaláljam az igazit, akivel házasságot és családalapítást tervezhetek, és úgy érzem, ez sikerült. Egyre gyakrabban kerül szóba közöttünk a párommal ez a téma, és mind a kettőnk nevében mondhatom, nagy álmunk, hogy ezt lépésről lépésre megvalósítsuk

– mondta boldogan a népszerű táncosnő. "Hiszem, hogy a szülés után sem áll meg az élet. Természetesen áthelyeződik a fókusz, de akkor sem szabad feladni önmagunkat, és lemondani egy olyan tevékenységről, amely addig az életünk fontos, meghatározó része volt. Ha babám lenne, idővel akkor is visszatérnék a tánchoz. Tanítást biztosan vállalnék, de elképzelhető, hogy még fellépéseket is. Azt gondolom, ez édesanyaként is belefér az időmbe, nem mellesleg fitten tart" – magyarázta a Spíler TV La Liga című műsorának háziasszonya.