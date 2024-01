A kozmetikai üzletember, és építőmérnök közel 50 milliárd forintra becsült vagyonával 2023-ban Magyarország 39. leggazdagabb embere volt, így nincs oka panaszra akkor sem, ha a Nagy Őben nem találta meg az igazit. A műsor által szerzett népszerűséget és a szereplést is nagyon élvezi, ezért úgy döntött, hogy saját műsorral tér vissza az új évben.

Elkezdtem egy YouTube-csatornát, egy átalakítós műsort csinálok. Egy önbizalomhiányos nőből lesz egy önbizalommal telt nő. Először kiválasztjuk, most már vannak jelentkezők. Aki nincs megelégedve a külsejével, vagy nem tudja, hogy mi az, ami jól áll neki, annak ilyen szépségipari dolgokkal jövünk elő: haj, szempilla, ruha, minden... Az a címe, hogy Szépségguru. Én vagyok a szépségguru, de van egy csapatom, 5 ember, aki átalakítja a hölgyeket. Az első adás megvolt, nagyon sikeres" - magyarázta a TV2 stúdiójában Jákob Zoltán, aki ismét nőkkel forgat, de most teljesen más a stratégiája, és azt is elmondta, hogy mitől lesz ez más, mint az eddig látott hasonló műsorok.

Hogy nem egy emberen áll az egész, hanem nekem külön szakértőm van minden egyes szépségipari ágazatra. Illetve van táplálkozással kapcsolatos része is, és vagyok én, aki eddig minden műsorból hiányzott" - mondta, és azt is hozzátette, hogy nem plasztikai műtétekkel és más hasonló megoldásokkal akarja megváltoztatni a hozzá jelentkező hölgyeket, hanem természetesebb, fájdalommentes módokon, mint műszempilla, műköröm, haj és hasonlók, de két alapvető megközelítésből mutatják be az átváltozásokat.