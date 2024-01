Harminchét angol, amerikai, holland és osztrák énekes mellett egyedüli magyarként a marcali születésű személyi edző, Lantos Gábor is részt vett az Elvis-imitátorok birminghami versenyén.

A magyar énekest az után hívták meg az eseményre, hogy megnyerte az Elvis-fesztivált a németországi Bad Nauheimben (ahol Elvis Presley katonáskodott): "Fantasztikus érzés volt a színpadon állni, ennél pedig már csak az volt felemelőbb, amikor egyedüli magyarként lehetőséget kaptam arra, hogy részt vegyek a 2024-es világversenyen Birminghamben. Erre a megmérettetésre külsősként nincs lehetőség nevezni, csak előzetes meghívás alapján lehet bejutni" – mesélte Lantos a Borsnak.

"A zsűri az énektudás mellett azt is nézte, hogy a kosztüm és a kinézet mennyire hasonlít az eredetihez, és természetesen figyelték a mozgást is. Sajnos nem kerültem be az első három helyezett közé, ennek ellenére nagyon boldog és elégedett vagyok, hogy olyan megmérettetésen vehettem részt, amilyenen magyar ember idáig még soha" – mondta Lantos, aki a verseny keretében három napig énekelt Elvis-slágereket a brit közönségnek.