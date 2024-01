Mészáros Norinának 2022 nyarán méhnyakrák miatt el kellett távolítani a méhét, ezért természetesen úton nem lehet több gyereke. Férjével, Young G Bécivel nem mondtak le a második közös babáról, ezért költöztek Kanadába. Ott viszont kiderült, hogy horribilis összeget kérnek el a béranyaságért.

Igen, a béranyaságra is rámentünk. Csak az a probléma, hogy egyébként működik ott kint ez az egész történet, csak olyan horribilis összegbe kerül, hogy én azt el nem tudom mondani. Ilyen 100-150 ezer dollár, amit átlagembernek nehéz finanszírozni, ha oda kimegy" – magyarázta a rapper legutóbbi interjújában. Ez a legjobb esetben is 25 millió forintot jelent, ennek ellenére nem adják fel, hogy legyen még egy babájuk.