Mint ismert, nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, az okokról itt írtunk. Azóta hivatalosan is véget ért a házasságuk, a válóperről a minap a séf árult el néhány részletet. Tóth Gabi is adott egy hosszabb interjút, elmesélte, mennyik küzdöttek, mennyit harcoltak azért, hogy megmentsék a házasságukat, de arról is beszélt, melyek voltak a válás fő okai.

Krausz Gábor a válás után Mikes Anna mellett találta meg a boldogságot, és a tévés karrierje is stabil, ugyanis épp épül a Séfek séfe díszlete. A TV2 igen kedvelt műsorának előkészületeiről a közösségi oldalán osztott meg egy videót, alább pedig egy pillanatkép: