Mint ismert, nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, az okokról itt írtunk. Azóta hivatalosan is véget ért a házasságuk, a válóperről a minap a séf árult el néhány részletet.

Tóth Gabi is adott egy hosszabb interjút, elmesélte, mennyik küzdöttek, mennyit harcoltak azért, hogy megmentsék a házasságukat, de arról is beszélt, melyek voltak a válás fő okai. Egy másik interjúban pedig arról is szó volt, hogy tudja, miben hibázott.

Már a Dancing with the Stars alatt összejött vajon Mikes Anna és Krausz Gábor? Ezt találgatták sokan az elmúlt hetekben, most a TV2 séfe, aki izgalmas fotót is posztolt ma, végre elmodta, hogyan találtak egymásra.

„Ez nyilván nem a műsor után alakult ki, de nem akartuk, hogy ezért külön szimpátiapontokat gyűjtsünk be... Azért nem vállaltuk föl, mert egyrészt nem akartam, hogy a műsor ezzel foglalkozzon, másrészt pontosan tudtam, hogy működik. Lehet egy szikra, ami fellángol, és ki tudja meddig ég... Szerettem volna megvárni a műsor végét. Az egy buborék, együtt voltunk a táncteremben, beszélgettünk, de az nem az élet. Abban a pillanatban ahogy lement a műsor, akkor volt időnk egy picit egymással foglalkozni, beszélgetni, jobban megismerni egymást, nemcsak táncruhában, hanem normálisan. Mindenképp szerettem volna megvárni, hogy ez hová fut ki, hogy Hanni ezt hogyan kezeli, hogy megszereti-e Annát, a családom hogyan kezeli, a barátaim hogyan kezelik, és amikor biztosak vagyunk benne mindketten, akkor fel lehet vállalni..." – mondta Krausz a Palikék Világa by Manna műsorában.

„A család alatt inkább Hannit értettem, hogy szimpatikus legyen neki Anna... Én nem szeretném azt, hogy félévente Hanninak az életébe egy új nő jöjjön, tehát az én életembe félévente új nő jöjjön be, és ő ezt lássa, vagy ezt szokja meg" – tette hozzá.

