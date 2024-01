Radics Gigi idén a Dancing with the Starban felejtette bánatát a szakítás után, ami saját elmondása szerint eléggé megviselte őt. Az énekesnőről azóta többször is terjedtek olyan hírek, hogy már másik férfival van együtt, egy ismert énekes is szóba került, de ő ezeket a pletykákat mindvégig cáfolta, sőt, elmondása szerint még nem áll készen egy új kapcsolatra és kislányára szeretne koncentrálni.

Marics Peti a napokban Stana Alexandrával állt össze közös képre, most pedig Radics Gigivel dolgozik együtt, mint látható, nagy az összhang.

"Ez nagyot fog szólni!" - írta az énekesnő a videó mellé.