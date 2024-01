Molnár Anikó Instagram-sztoriban válaszolgatott követői kérdéseire, ott elárulta, hogy tevékenysége csak az interneten követhető, ő nem akar "élőben" találkozni senkivel.

Szereti, ha van hatalma a férfiak fölött, de nincs ellenére az sem, ha rajta uralkodnak, jegyezte meg. Nagyobb melleket is akar, árulta el, de hozzátette, hogy "ez még titok."

Molnár Anikó elmondta, hogy mint mindenki, ő is vágyik kapcsolatra, majd arról értekezett, hogy se hálóinget, se pizsamát nem hord, meztelenül alszik. Ha most lenne 20 éves, felvételizne az orvosi egyetemre, de amúgy teljesen elégedett a mostani életével is. A férfiak esetében neki a méret nem annyira fontos, annál jobban szereti, ha ápolt, tiszta az illető.

Az egykori valóságshow-szereplő azt mondja, hogy életében nem járt Dubajban, mégis vele reklámozzák a "dubajozást". Egy másik hercegségbe elutazott, de nem létesített senkivel szexuális kapcsolatot - legalábbis ezt állítja.

Nemrég mellei méretéről is beszélt, illetve arról, milyen ajándékkal lepte meg magát.