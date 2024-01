Tuvic Aleksandra a Nagy Ő-ben, a Farm VIP-ban és a Kőgazdag fiatalokban is szerepelt, most fürdőruhás képeket mutatott. A fotókért lapozzon!

Tuvic Aleksandra milliókat költött a testére, rengetegszer feküdt kés alá, még a vagináját is plasztikáztatta, erről már korábban írtunk. Azt is megtudtuk róla, hogy reggelente tejben fürdik, de attól sem riadt vissza, hogy bugyiban és melltartóban menjen lovagolni.

A szőke lány Tóth Dávid egyik Nagy Ő-jelöltje volt, de végül nem ő lett a kiválasztott. Később feltűnt a Farm VIP-ben, ahol bebizonyította, hogy nem törik le a műkörme, ha fizikai munkáról van szó, többen megkedvelték a TV2 műsorában. Később egy új oldalát is megmutatta, a magánélete és az anyagi helyzete volt a fő téma a Kőgazdag fiatalokban.

Most az Instagramon válaszolgatott követői kérdéseire, kiderült, hogy 16 évesen volt az első kapcsolata, két évig tartott, de azóta is jóban vannak. "A testemet nagyrészt a plasztikának köszönhetem" - írta. Piercingje nincs egy sem, tetoválása viszont nyolc. A legszörnyűbb plasztikai műtétjéről is mesélt, részletek és fotók a következő oldalon, lapozzon!