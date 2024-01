Bányai Noémi a Sztárban sztár leszek! előző évadában is próbálkozott a TV2-n, de nem jutott be az élő show-ba. Idén azonban igen, és az ötödik élő adásig is láthatták a tévézők a válogatók-középdöntők mellett. Pápai Joci mentoráltja nem kesergett sokáig, hogy nem jutott a döntőbe, hiszen hamar vigaszra lelt a TV2 másik sztárjának, a Power of Love Imréjének oldalán.

"Imivel már egy ideje ismerjük egymást, de a Sztárban Sztár leszek! döntője után együtt buliztunk, utána kezdtünk el többet beszélgetni. Nyilván nem csak barátok vagyunk, ez annál több. Nyitottak vagyunk nagyon, sőt meg akarjuk egymást ismerni sokkal jobban, akár felépíteni egy jó kapcsolatot" - mondta nemrég Bányai Noémi, aki már közös képet is mutatott róluk a közösségi oldalán.

A csinos, fiatal énekesnő meztelen combokkal, térdcsizmában, szexi felsőben állt a kamera elé, lapozzon, mutatjuk a képeket!