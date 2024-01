A DJ féltve őrzi a magánéletét a nyilvánosság előtt, de a Drágám, add az életed! című műsorban először mutatkozott együtt a párjával, akivel nagyon élvezték a forgatást. "Nagyon sokszor kértek már föl minket közös fotózásra, egyetlen egy alkalommal tettünk kivételt. Sajnos rengeteg támadás ért engem, biztosan azért nem mutatom meg Lacit, mert nagyon öreg, csúnya, vagy olyan vád is ért, hogy nem is létezik. A párom soha nem akart szerepelni, hiszen neki civil foglalkozása van, és nem is szereti ezt a világot" - mondta akkor.

Voksán Virág 2015-ben ismerkedett meg üzletember párjával, akivel azóta már kétgyermekes szülők. Kisfiuk, Beni 2018 októberében, lányuk, Vivien pedig 2021 márciusában jött a világra. Ma már nem valószínű, hogy meztelenre vetkőzne egy magazinban, de megtette ezt 2007-ben, a CKM felkérésére. Mutatjuk a képeket, lapozzon!