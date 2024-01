Szabyest a 2023-as Farm VIP egyik emlékezetes szereplője volt, előfordult, hogy meztelenül rohant ki a szakadó esőbe, máskor pedig egy fiatal zenésztársáról azt mondta, hogy "a végbelén keresztül húzná ki a szívét." Rippel Feri ejtette ki végül, aki így beszélt róla: "Elp*csáztam, kis sz*rkeverő volt."

Szabyest már a Farm VIP-ben is mindig térdrögzítőben volt látható, nemrég viszont a közösségi oldalán a kórházból osztott meg képeket. A zenész elmondta, hogy még 2017-ben sérült meg, amikor ráestek a térdére. Egészen addig nem vette komolyan, amíg tavaly egy trambulin-parkban ismét megsérült a lába.