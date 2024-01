Nagyon megszerette Annát, már az elején is volt bent táncóránkon - mondta a séf.

Mint ismert, nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, az okokról itt írtunk. Azóta hivatalosan is véget ért a házasságuk, a válóperről a minap a séf árult el néhány részletet.

Tóth Gabi is adott egy hosszabb interjút, elmesélte, mennyik küzdöttek, mennyit harcoltak azért, hogy megmentsék a házasságukat, de arról is beszélt, melyek voltak a válás fő okai. Egy másik interjúban pedig arról is szó volt, hogy tudja, miben hibázott.

Krausz a Palikék Világa by Manna című YouTube-műsorban elárulta, kislánya, Hannaróza új párjához jár táncolni. "Mire ez az adás lemegy, valószínűleg már az első táncórán túl van, mert van ott egy ilyen kis gyerekcsoport, ahova elvisszük... Nagyon megszerette Annát, már az elején is volt bent táncóránkon, és láttam, hogy nagyon jó barátnők lesznek, meg volt bent a stúdióban is, úgyhogy Anna-mánia van" - jegyezte meg.



