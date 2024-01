Mint írtuk, szakíthattak a TV2 sztárjai, az Ázsia Expresszből ismert Kecskés Enikő, és a Dancing with the Stars harmadik helyezettje, T. Danny. A fiatalok már egy jó ideje egy párt alkottak, de sosem erősítették meg nyilvánosan a kapcsolatukat, sosem árultak el részleteket kettejükről. A Dancing with the Stars stúdiójában azonban végig ott volt a modell is, hogy szurkoljon barátjának, így fedték fel, hogy valóban együtt vannak.

Egy ideje azonban sokaknak gyanús lett, hogy összeveszhettek, ami egyre biztosabb, sőt, nagyon úgy tűnik, hogy viharos kapcsolatuknak végleg vége. T. Danny most egy elég furcsa üzenettel meg is erősítette ezeket a pletykákat.

T. Danny most egy olyan filtert használt, amely "megmondja", hogy mikor fog találkozni igaz szerelmével. A válasz "soha" lett, persze nem szabad komolyan venni ezeket a játékokat. Videón az eset: