"Hello 2024, mostantól barna lány vagyok! Új év, új élet, úgy éreztem meg kell újulnom nekem is. Biztosan kíváncsiak vagytok, hogy mi állt a döntésem mögött: egyrészt be kell valljam, bár imádtam a rózsaszín hajam, a színező rettentően szárít és már kicsit kivolt a hajam tőle. Plusz, érlelődött bennem már a váltás gondolata, és ezt megerősítette, hogy a TikTokon nagyon sokan megszavaztátok, hogy legyek barna, próbáljuk ki. Ígyhát meghoztam a döntést, 2024-től jön a barna korszak" - írta közösségi oldalán. Így fest most:

Így nézett ki korábban:

Tavaly Horányi Juli elég durva dologgal vádolta Rúzsa Magdit: szerinte az énekesnő klipje egy az egyben az ő egyik klipjének másolata. Nagyon idegesen üzent, erről itt olvashat.

Rúzsa Magdi is megszólalt, aki szerint nem történt plágium, minden hasonlóság a véletlen műve, emellett pedig arra kérte a rajongókat, hogy Horányi Juli klipjét is nézzék meg, generáljanak neki is nézőszámot, mert bizonyára sok munkája volt ebben a dalban.

Horányi Juli nem akarta annyiban hagyni a dolgot, a közösségi oldalán hosszan bizonygatta, hogy mennyi munkája van ebben a klipben neki és csapatának, és azt is elárulta, hogy jogi útra terelné az ügyet. Erről itt olvashat hosszabban.