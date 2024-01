Újra L.L. Juniorral tartott Dominikára Dárdai Blanka is, akivel már tavaly is együtt utaztak a Karib-térségbe, de időközben már többször is szakítottak. A rapper a18 évvel fiatalabb énekesnőt szemmel láthatóan szeretné elkényeztetni, így most a Saona-szigetre, a Dominikai Köztársaság legnagyobb szigetére vitte utaztak, ahol Dárdai a bikinis képeket, L.L. Junior pedig a pénzét szórja. A pár viharos kapcsolata sokakban kétségeket kelt, most a fiatal énekesnőt durva dologgal vádolják emiatt.