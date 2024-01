A nemrég úja férjhez ment Kandász Andrea egy intim titkáról rántotta le a leplet.

Olyan titkom nincs, amit senki nem tud rólam, hiszen a férjem mindent tud, szerintem, még annál többet is, mint, amit én magamról. Kis apróságok vannak nyilván, amit nem szoktam nagy dobra verni. Például, hogy én nem hordok bugyit. Erre most te nagyon kinyitottad a szemedet, tudom, mások is. Hogy miért nem? Mert engem feszélyez. Biztos, hogy ez is valami gyerekkori dolog, hogy akkor anyukám készítette, hogy mikor melyik alsóneműt kell felvenni, és akkor azt kellett felvenni. Ez is egy ilyen lázadásból ered" – árulta el legutóbbi interjújában a TV2 sztárja, hozzátette, ezzel nem hoz zavarba másokat.