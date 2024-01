Mint írtuk, tévés realitycelebként ismert Megyeri Csillát tavaly július végén, a Campus Fesztiválon egy férfi a hajánál fogva földre rántotta, majd ököllel többször is megütötte. A támadás váratlanul érte az egykori műsorvezetőt, akinek esélye sem volt a nagydarab férfi ellen. A sérüléseiről látleletet vetetett és feljelentést tett, a rendőrségre több feljelentés is érkezett, ezért az eset kivizsgálása a mai napig tart és valószínűleg jó ideig még nem is lesz vége, ugyanis nagyon sok a szemtanú, sőt, már a hamis tanúzás gyanúja is felmerült, ez megnehezíti a hatóságok dolgát. Erről az ügyről itt olvashat hosszabban.

Most Instagramon válaszolgatott rajongói kérdéseire (187 ezer követője van), így kiderült, hogy részleges visszavonulása teljesen tudatos volt. Nem volt olyan jó hangulatban, nem akart vicces, felszabadult képeket posztolgatni, amikor épp mélyen volt lelkileg. "Mint minden párkapcsolatban, nálunk is vannak mélységek" - vallotta. Bővebben a posztban, lapozzon!