Vavra Bencét a TV2 show-műsorában, a Sztárban sztárban ismerte meg jobban a közönség, a tehetséges énekes végül meg is nyerte a két évvel ezelőtti évadot. Később a Dancing with the Starsban Lissák Laura oldalán táncolt, de magánéletéről mindig sejtelmesen fogalmazott, ha felmerült a szerelmi életével kapcsolatos kérdés, óvatosan válaszolt. Egy ideje többen is sejtik, hogy egy szexi modell lehet a barátnője, most bebizonyosodott, hogy valóban rátalált a szerelem.