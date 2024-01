Durva csalás áldozata lett Szabó Zsófi, akinek már többen is jelezték, hogy megtalálták az egyik népszerű társkereső alkalmazásban a profilját. Az egykori sorozatszínésznő állítja, hogy valaki ellopta a fotóit, és a nevében regisztrált az oldalra, ugyanis ő nem keres társat.

Ezt már korábban is kijelentette a Shane Tusuppal történt durva szakítása után, amikor állítólag az úszóedző erőszakos viselkedése miatt bontották fel jegyességüket. Szabónak egy újabb csalódást okozott a válása után a szakításuk, így azóta hivatalosan is egyedülálló, nem beszél a magánéletéről. Elmondása szerint azért is óvatos, hiszen van egy kisfia, és elsősorban érte vállal felelősséget.

Most egy ideiglenesen elérhető Instagram-bejegyzésben magyarázkodik a követőinek, azt állítja, csalók áldozata lett, nem keres társat ebben a formában sem. Mindenkit kér, aki megtalálja az álprofilt, hogy ha lehetséges, akkor jelentsék azt az oldal üzemeltetőjének.

Egyre többen írtok, de ez nem én vagyok! Nemcsak itt nem, hanem egyéb társkeresőn sem! - írta Szabó Zsófi a fotó mellé.

Az eredeti bejegyzés a linkre kattintva érhető el 24 órán keresztül.