Molnár Tibor, azaz Trap kapitány már tavaly a Sztárban sztárban is az egészségét kockáztatta, amikor a műsor okozta stressz különösen rossz hatással volt a szívbetegségére, az orvosa szerint az éneklést és beatboxolást már rég abba kellett volna hagynia.

Mint kiderült, Trap kapitány azóta vidékre költözött, az éjszakai életet is kerüli, hogy "ne tudjon minden áron mindent bevállalni" – és ha mégis fellép, a beatboxot már elektronikával oldja meg. Fájdalmas tünetei pedig meg is szűntek, sem a torka, sem a gyomorszája nem szokott már lüktetni.