Az énekesnő karrierje során tett már jó néhány szexvallomást, és most is megosztott néhány intim részletet eddigi kalandjairól. Andy Cohen Watch What Happens Live című műsorában való szereplése során JLo elárulta, hogy sűrű időbeosztása miatt kénytelen volt a lakókocsijában szexelni két jelenet között.

Akik jártak már forgatáson, tudják, hogy ilyenkor fel-alá mászkálnak stábtagok a lakókocsik körül is, csend és nyugalom nem várja a lakókocsiban a sztárokat. Lopez nem panaszkodott, de megjegyezte, hogy "negyvenegynéhány filmet csinált már, de egy lakókocsiban él."

Miközben Cohennel beszélgetett, Lopez utalt arra, hogy egyszer volt egy igen heves "randevúja" egy erkélyen. JLo arról hallgatott, hogy kivel és pontosan hol történt a dolog.

Repülőn is szexelt Jennifer Lopez

A műsor más részében Lopez arról is beszélt, mit keres egy férfiban. "Én nem vagyok egy külsőségekkel foglalkozó ember. Nem tudom, észrevettétek-e az évek során... nekem a lényeg az erő, a férfiasság és a nevetés. Nem érzem azt, hogy a tipikus jóképűség feltétlenül szexi lenne."

A nem hivatalos "mile high clubba" bárki beléphet, aki szexelt már egy mérfölddel, nagyjából 1600 méterrel a föld felett – vagyis praktikusan egy repülőgépen. Míg egy utasszállítón ezt leginkább a szűk mosdóban lehet megtenni, addig a sztároknak egy magángépen jóval több lehetőségük van. Jennifer Lopez "természetesen" repülőn is szexelt, de ezzel nincs egyedül a sztárok közül - nemrég egy másik világhírű színésznő is vallott arról, hogy szeretkezett a felhők fölött.