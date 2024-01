Eleniak volt a főszereplő Elliott kis szerelme az E. T., a földönkívüli című filmben, játszott az Úszó erődben, feltűnt a Miami helyszínelőkben, a Született feleségekben, de a legtöbben a Baywatch-ból emlékezhetnek rá. Persze ő is levette a piros fürdőruhát jó pénzért, szexjeleneteket is vállalt, mutatjuk a képeit!

Erika Eleniak a kaliforniai Glendale-ben született, apja ukrán származású, édesanyja révén viszont észt és német vér is van benne. Első filmes szerepét 12 évesen, az 1982-es E.T. a földönkívüli című filmben kapta, ő volt az Elliott által megcsókolt lány az osztálytermi jelenetben, amikor békák ugráltak szanaszét, és kitört a káosz. A film főszereplője, Henry Thomas a People magazinnak azt mondta, hogy nem szerette a jelenet forgatását, feszélyezve érezte magát, kellemetlen volt 10 évesen ezt csinálnia - amúgy kétszer is felvették a csókjelenetet.

1988-ban ő volt Vicki De Soto, a lény áldozataként tűnt fel A massza című horrorfilmben, majd Eleniak megjelent a Playboyban is. Szerepet kapott a Charles in Charge című tévésorozatban, mint Charles barátnője, Stephanie Curtis, majd jött a Baywatch, vele a nagy ismertség. Ő volt az egyik női főszereplő, Shauni McClain, akit 1989-től 1992-ig.

A Baywatch nem csak nálunk volt nagyon népszerű, egy időben mindegyik kontinensen, összesen 148 országban vetítették, ahol az évek során mintegy 1,1 milliárdan látták - a műsor ezzel az óriási számmal a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ legnézettebb sorozata (azóta több változás volt az élen és a streaming cégek is alaposan átrendezték az élmezőnyt).

Eleniak a Baywatch-ban:

A produkció ötlete a valóságban is vízimentőként dolgozó Gregory J. Bonnan köthető, aki - a sorozat hőseihez hasonlóan - Los Angeles partjainál végezte munkáját. Először mozifilmben gondolkodott, de aztán inkább a tévéhez fordult tervével, így az NBC csatorna 1989-ben el is indította a Baywatch-t.

