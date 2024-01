Kucsera Gábor és Tápai Szabina három közös gyerek és tíz év után döntöttek a válás mellett. Az egykori sportoló egészen Mexikóig utazott, hogy feldolgozza a történteket, párjával, Tóth Dáviddal megnyerték a műsort. Az olimpikon eltöltött egy napot kettesben Alekosz volt párjával, Varsányi Rékával a forgatás ideje alatt, féltékeny is lett az egykori valóságshow-szereplő. Úgy tűnik, jól sikerült a "randi", mert a kajakos most a titkárnő lakásából jelentkezett be.

"Eloszlatom a kételyeket: nincs köztünk szerelmi kapcsolat Kucsival, soha nem is volt és nem is lesz. Ellenben erős barátság igen, a személyében egy nagyon értékes embert ismertem meg... Mindketten meglehetősen elfoglaltak vagyunk, ezért a hivatalos, Ázsia Expresszel kapcsolatos eseményeken kívül nem találkoztunk, ennek is már több hónapja. Írásban és telefonon tartottuk a kapcsolatot, de a személyes találkozó nem jött össze, egészen mostanáig. Egyszerűen hétfő estére tudtuk szabaddá tenni magunkat, ennyi az egész... Kucsi hamar bevágódott náluk, mert csokival érkezett. De egyébként is ért a gyerekek nyelvén, a fiam és a lányom nagyon jól érezték magukat vele" - magyarázta a Blikknek.