A 81 éves Fodor Zsóka egyre többet gondol a halálra, bár reméli, hogy "az élete vége még odébb van". A végrendeletét azonban már megírta, egyetlen örököse unokahúga, a most 18 éves Katalin lesz.

"A néhai testvéremnek két fia van. A kisebbik fiú családja áttelepült Venezuelából Magyarországra, illetve csak a felesége a két lányukkal, Fodor Katival és Stefániával. ők az unokahúgaim, 18 és 16 évesek... A végrendeletemet megírtam, Katikám lesz az örökösöm. Saját ingatlanom ugyan nincs, de a megtakarított pénzemet és a személyes tárgyaimat ráhagyom" – mondta a színésznő a Meglepetés magazinnak.

Az interjúban Fodor Zsóka arról is beszélt, hogy Pécsett és Budapesten is bérelt lakásban él, a két város között pedig vonattal közlekedik – mivel már az autóját is eladta.