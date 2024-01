Köllő Babett ritkán mutatja meg lányát, most azonban kivételt tett. Mutatjuk mi is a 13 éves Millát!

Köllő Babett korábban azt mondta az Origónak, úgy neveli lányát, mint ahogy őt nevelték a szülei.

Olyan értékek alapján nevelem a kislányom, amit én is kaptam vidéken, nem kap meg mindent. Nem az van, hogy ránéz valamire és azonnal megvesszük neki. Ünnepekkor kap ajándékokat, de ott sem garmadával. Ő egyébként mindennek örül. Olyan típusú gyerek, hogyha most adsz neki egy tollat vagy egy nyalókát, annak is nagyon örül. Mindentől a nyakadba fog ugrani, és nagyon hálás lesz érte. Azt gondolom, hogy jó utat járunk a férjemmel Milla nevelésében, ő egy végtelenül rendes gyerek. Bárkinek bármijét odaadná, tánctábor végén szétosztja a ruháit. Az én gyerekem annyira jó, hogy ha próbálnám se tudnám elrontani és ez így van rendjén" – magyarázta a büszke anyuka, aki most megmutatta Millát.

...a gyermekkel. Hatalmas csajszim van és rajongok érte!

– írta fotója mellé a TV2 sztárja. Rengetek hozzászólás érkezett a bejegyzés alá. "Úgy néz ki, mint Anne Hathaway, gyönyörű lány" – reagált valaki.