Mészáros Norina 2017 őszén csináltatta meg a melleit , hátfájása miatt azonban most kisebbítő műtétre vállalkozik. Young G Béci felesége két éve egy életmentő beavatkozáson esett át , el kellett távolítani a méhét, így egy ideig szeretett volna várni azzal, hogy újból kés alá feküdjön. Most jött el ez a pillanat.

Young G Béci felesége tervéről beszélt őszintén legutóbbi interjújában.

Halogatja egy ideje, az életmentő műtétje óta érthetően nem igazán akart újabb beavatkozást, de már tavaly is nagyon szenvedett a hátfájástól, amit a várandósság, szoptatás miatt megnagyobbodott mellei okoztak

– kezdte a rapper, aki nemrég hazaköltözött Kanadából. "Azóta a helyzet csak súlyosbodott, néha olyan fájdalma van, hogy alig bír kikelni az ágyból. Most viszont találtunk egy törökországi klinikát, ami nagyon szimpatikus, a budapesti képviseletüknél az orvosaik munkáit, referenciáit megnézhettünk. Ha már ott vagyunk, nekem a fogaimat hozzák rendbe. Először is megnézik, nincs-e új gócpont, ami az autoimmun-betegségem miatt fontos. Másrészt pedig egy porcelánhéjat tesznek a fogaimra, amit a nagymenő világsztár előadóknál láttam" – magyarázta Young G Béci. Nem kettesben utaznak, velük tart Rebeka is.