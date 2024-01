Második évadával érkezik február 3-tól a Mutasd a hangod! A szombatonként látható meghökkentő zenei show új epizódjaiban is igazi sztárparádé várja a nézőket . Az adásokban, ahol akár 5 millió forint is gazdára találhat, többek között Király Lindával, Dér Henivel, Lékai-Kiss Ramónával, Ábel Anitával, Nótár Maryvel, Marics Petivel, Vastag Csabával, Szente Vajkkal és Kökény Attilával is találkozhatnak majd azok, akik követik a műsort.

Februártól szombat esténként ismét a zenés szórakozásé lesz a főszerep, Stohl András műsorvezetésével. A világ egyik legsikeresebb zenés formátumában, a Mutasd a hangodban! most is Hargitai Bea, Rákóczi Feri és Papp Szabi lesznek segítségére azoknak a játékos kedvű pároknak, akiknek 6 civil énekelni tudó vagy éppen nem tudó karaktert kell lefülelniük. A játék most sem tét nélküli, ha a páros sikeresen kiválasztja tátogás alapján a hamis hangokat, akkor 500 ezer forintot zsebelhetnek be fordulónként.

Az előző szériához hasonlóan, most is jócskán lesznek hangos viták, őszinte csalódások és elképesztő rácsodálkozások. Hargitai Bea, Rákóczi Feri és Papp Szabi mellé ismét minden adásban csatlakozik 2-2 vendég sztár, akik közül az egyikkel a döntős versenyző duettet énekel majd. Az első részben vendégeskedő Marics Peti már a forgatás előtt leszögezte, reméli, hogy kipróbálhatja milyen egy hamis hanggal énekelni. Ellentétben például Vastag Csabával, aki abban reménykedett, hogy aranytorkú énekest kap maga mellé. Hogy Marics Petinek teljesült-e a vágya, és rossz vagy éppen jó énekes sodort mellé a sors, az első adásból kiderül. Ahogy az is, hogy Peti milyen csajozási trükköket vetett be annak érdekében, hogy kizökkentse az énekes karaktereket a szerepükből azért, hogy szóra bírja őket.

A fődíj most is 5 millió forint, amennyiben a játékospárnak sikerül egy jó hangú énekest utoljára hagynia. Ha nem, akkor elveszítik minden pénzüket. A döntősök Marics Petin és Vastag Csabán kívül Király Lindával, Dér Henivel, Nótár Maryvel és Kökény Attilával énekelnek majd duettet. Február 3-tól szombatonként 19:45-től Mutasd a hangod! új évad a TV2-n!