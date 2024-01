Mint korábban írtuk, Singh Viki sejtelmesen fogalmazott arról, hogy plasztikai műtétre készül, de akkor nem árulta el, hogy melyik testrészét érinti a beavatkozás. Már túl is van a műtéten, ami után egy képet is mutatott magáról a közösségi oldalán, és megnyugtatta követőit, hogy minden a legnagyobb rendben ment.

Singh Viki boldogan újságolta, hogy túl van a plasztikai műtéten, amire már 15 éve készült. A műtétet dr. Krasznai Zsolt végezte, akivel egy közös képet is készítettek, így jelentette be az énekesnő, hogy már túl van a nehezén, valószínűleg már haza is engedték. Arról, hogy mivel volt elégedetlen magán, korábban sejtelmesen fogalmazott.