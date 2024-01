2024 sem lesz unalmas év az amerikai tévéiparban, már az első három hónapban több ígéretes sorozat indul: jön többek között a The Walking Dead új kiadása, a Mr. és Mrs. Smith tévés verziója és A háromtest-probléma feldolgozása, miközben Nicole Kidman, Kate Winslet és Tom Hanks is új projekttel jelentkezik. A következő hónapok premierjeiből ajánlunk tíz produkciót, amelyekbe érdemes lehet belenézni.

Expats (január 26., Amazon)

Nicole Kidman legújabb projektje, amely A zongoratanárnőt is jegyző Janice Y. K. Lee bestselleréből, a The Expatriatesből készült. A cím olyanokra utal, akik külföldön kezdenek új életet, a történet középpontjában pedig pár amerikai nő áll, akik Hongkongban próbálnak boldogulni: egyben tartani a családot vagy épp építeni a saját karrierjüket.

Masters of the Air (január 26., Apple TV+)

Steven Spielberg és Tom Hanks produceri közreműködésével készült Az elit alakulat és a The Pacific – A hős alakulat után egy újabb második világháborús sorozat, ezúttal Donald L. Miller hosszú című könyve (Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany) alapján. A központi karakterek az amerikai légierő hősei, akik a levegőből segítik a nácik elleni harcot.

Feud: Capote vs. The Swans (január 31., FX)

Hét év szünet után folytatódik Ryan Murphy antologikus sorozata, a Viszály, amelynek első etapja Bette Davis és Joan Crawford legendás viszályát mutatta be – a második pedig Truman Capote-ról és a New York-i elitről szól. Tom Hollander játssza a híres írót, aki a hattyúknak nevezett dúsgazdag nőkkel vette körül magát, de aztán a Meghallgatott imákban feltárta sötét titkaikat, és ezzel ki is zárta magát a körből.

Genius: MLK/X (február 1., NatGeo)

Szintén éveket kellett várni a negyedik kiadásra a Géniuszból, amely a világ géniuszait, legnagyobb elméit és tehetségeit mutatja be. Az első szezon még Albert Einsteinről szólt, majd Picasso, illetve Aretha Franklin következett – miközben a negyedik szériát már Martin Luther Kingnek és Malcolm X-nek, az amerikai polgárjogi mozgalomnak szentelték a készítők.

Mr. & Mrs. Smith (február 2., Amazon)

Brad Pitt és Angelina Jolie 2005-ös filmjének újragondolása, az alkotója és főszereplője az Atlantát is jegyző Donald Glover – aki mellett Mrs. Smithet (vagyis a Mrs. Smith fedőnevű kémet) Maya Erskine alakítja, miközben többek között Alexander Skarsgård, Sarah Paulson, Ron Perlman, Paul Dano, John Turturro vagy Parker Posey is feltűnik.

