Egyre biztosabb, hogy szakított a TV2 sztárpárja, Kecskés Enikő és T. Danny , bár a modell azóta egyáltalán nem reagált érdemben a róluk szóló hírekre. Azonban a zenész nem bírja magát türtőztetni, folyton gyanús üzeneteket tesz közzé a közösségi oldalán, amivel egyértelműen volt barátnőjének üzenget. A követői egy része már unja a témát, de van, aki gyanúsnak tartja a viselkedését, több őrült ötletük is támadt a szakításról.

Mint írtuk, T. Danny egészen Thaiföldig utazott azért, hogy elfelejtse Kecskés Enikőt, de még ott is csak a modellen jár az esze a jelek szerint. Egy ideje már utalgat arra, hogy nem alkotnak egy párt, először sokatmondó új dalából sejtették a rajongók, hogy bizony gondok vannak a kapcsolatukban, majd az énekes egyre több posztja is erről szólt az utóbbi hetekben.

Vannak, akik már kifejezetten unják, hogy T. Danny ilyen látványosan szenved, és nem értik, hogy olyan gyönyörű helyen miért nem tudja magát jól érezni.

Ti mit gondoltok arról, hogy T. Danny azóta is kivan Enikő miatt? Nyaralás alatt posztol szomorú sztorikat, mint például ez is. Én már sajnálom szegényt" - vetette fel a témát egy felhasználó egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban, amire özönlöttek a változatos elméletek, de talán a legőrültebb az volt, hogy valaki szerint csak színjáték az egész.

Egyébként annyira látványos ez a szakítós szenvedés, hogy nekem az is megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy nem is szakítottak. Csak ezt mutatják, hogy hagyják békén őket. Tekintve, hogy a kapcsolatot nem vállalták fel, akkor a szakítás miért ennyire nyilvános? Katyvasz az egész" - fogalmazott egy kommentelő, akinek azért gyanús a helyzet, mert a kapcsolatukat sokáig nem vállalták fel nyilvánosan, a szakításról pedig folyton posztolgat T. Danny.

"Eleve ezek a peaky_blinders_inspiration Tiktok-videók ilyen 13 éves kisfiú agyi szintjén vannak, aki ilyeneket osztogat meg felnőtt emberként az egy visszamaradott bohóc" - fogalmazott valaki egy éles kritikát a zenész legutóbbi posztjáról, de többen is unják, hogy ennyire látványosan szenved a zenész.

Szerintem igazán kellemetlen egy jelenség. Annyira gyerekes! Más is szakított már, de ő folyamatosan rinyál és videókat/képeket posztol róla. Egy normális felnőtt ezt helyén tudja kezelni és nem parádézik ezzel a közösségi médiában! Lehet le leszek pontozva, de azért Marics meg Tóth Andi ehhez képest teljesen csendesen váltak el... Egyébként itt is csak a Dani rinyál, mert Enikő nem posztol semmit erről..." - érkezett egy újabb éles kritika T. Danny viselkedéséről, de volt olyan is, aki védelmébe vette a zenészt, és normálisnak tartja, hogy ennyi idő alatt még nincs túl a volt barátnőjén.