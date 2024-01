Tuvic Aleksandra sosem titkolta, hogy plasztikafüggő, csak az orrát öt alkalommal operáltatta meg, mire úgy érezte, hogy elégedett az eredménnyel, szinte nincs olyan testrésze, amit ne szabtak vona át. A Nagy Őből, a Farm VIP-ból, Kőgazdag fiatalokból és a Párharcból is ismert realitysztár most megdöbbentette az embereket, ugyanis elmondása szerint felhagy a plasztikai beavatkozásokkal , erre pedig jó oka van.

A TV2 realitysztárja, Tuvic Aleksandra korábban nagyon elégedetlen volt magával, ezért anyagi helyzetéből adódóan megengedhette magának, hogy egy olyan testet csináltasson, amivel elégedett. Elsősorban nem tartotta magát elég nőiesnek, ezért döntött úgy, hogy plasztikáztat.

18 évesen feküdtem kés alá először, de már sokkal hamarabb tudtam, hogy lesz műtétem. Hát figyelj, nekem muszáj volt: egyrészt akkora volt az orrom, hogy ha kimentem a teraszra kiálltam azt hitték, könyököklök. Egy férfinak lehet, hogy sármos, de nekem nem tetszett. Felső testem olyan volt, mint egy pubertáló kisfiúé, nem érzetem magam nőiesnek... Most elég, így is rengeteget költöttem már a testemre, kicsit szégyellem is magam, hogy egy budapesti lakás árát elplasztikáztam. Jobb dolgokra is mehetett volna az az összeg. Közel egy budapesti szoba-konyha ára benne van már. Csak az orromat ötször kellett műteni. Azt hagyjuk, hogy miért. De ötször futottunk neki" - mondta korábban Tuvic Aleksandra, aki most döntött úgy, hogy elég volt, már csak ruhákra költ a továbbiakban.