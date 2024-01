Krausz Gábor annak idején szerelme jeléül magára tetováltatta volt felesége, Tóth Gabi arcképét, mely egy igen feltűnő helyen, a sztárséf felkarján díszeleg. Most, hogy elváltak és mindketten új életet kezdtek új párjaik oldalán, így Krausznak egyre kellemetlenebb, hogy az énekesnő arcképét viseli magán, most megszólalt, hogy mit tervez tenni a tetoválással.

Krausz Gábor elárulta, hogy ő hogyan viszonyul a Tóth Gabit ábrázoló hatalmas tetováláshoz, mely nyilván nemcsak őt, hanem Mikes Annát is zavarhatja. A séf elmondása szerint nem ez az egyetlen tetoválása, amivel dolga van, mégis tervez egy újabbat is csináltatni.