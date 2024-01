Majoros Hajnalka a kétezres évek elején vált ismertté, de nem Majka feleségeként, hanem aktmodellként és playmate-ként, ugyanis számtalanszor vetkőzött le a férfimagazin kedvéért, semmit nem bízva a férfiak fantáziájára. Ma már kétgyerekes édesanyaként nem mutogatja magát meztelenül, de korábbi szexképei a mai napig népszerűek, valószínűleg sokan emlékeznek is rá, hogy milyen volt egykor a Dundika néven népszerűvé vált modell.

Hornyák Hajnalka 1983. szeptember 20-án született Budapesten, a ma már negyvenéves modell még mindig remek formában van. Korábban Dundika néven vált ismertté, az aktmodellkedés mellett próbálkozott az énekléssel is. Mindig is érdelődött a modellkedés iránt, modelliskolába is járt, mellette hat évig jazzbalettozot.

2005-ben őt választották Magyarország Playmate-jének, olyan modelleket utasított maga mögé, mint Kelemen Anna, aki második lett, vagy Kustánczi Lia. A modellre maga Hugh Hefner is felfigyelt, Voksán Virág után ő volt a következő modell, aki a Playboy-villába látogathatott a sajtómágnáshoz. Később azt mondta, hogy hazudott életkoráról a Playboy atyjának azért, hogy megússza a szexpartiját.

A modell próbálkozott az énekléssel is egy ideig, így ismerkedett meg jelenlegi férjével, Majoros Péterrel, akinek a Bom Chicka Wah Wah című dalához forgattak egy merész klipet, amiben Dundika és a másik népszerű playmate, Kustánczi Lia együtt vetkőztek. A történetben Dundika játszotta a szálloda igazgatónőjét, míg Kustánczi és a többi modell az alkalmazottakat.

