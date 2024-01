Megelégelte Lissák Laura, hogy sokan találgatnak arról, mi lehetett közte és G.w.M között, vagy esetleg fűzik-e még gyengéd szálak a rapperhez. A Dancing with the Stars táncosa 2020-ban még kevésbé volt ismert, most azonban T. Danny oldalán szárnyalt a táncos show-ban, végül a harmadik helyen végeztek. De szerepelt a Farm VIP legutóbbi évadában, valamint a Spíler TV-n is műsorvezetőként láthatják a tévénézők.

Karrierje kezdetén történt, hogy váratlan telefonhívást kapott G.w.M-től, aki közös munkára kérte fel, így szerepelt a rapper Mi titkunk című dalának klipjében.

Váratlanul ért G.w.M telefonhívása. Azt sem tudom, honnan szerezte meg a számom. A következő klipjének főszerepére kért fel. Őszintén szólva nem igazán hallottam róla addig... Egynapos forgatás volt, először Budapest környékén, majd Balatonlellén, ahol hajókáztunk is. Előtte beszéltünk telefonon, de én konkrétan a forgatáson láttam őt először, és azóta sem találkoztunk" - magyarázta Lissák Laura, aki nem érti, hogy most miért találgatnak arról, mi lehetett közte és G.w.M között évekkel ezelőtt.

Ennél többet nem kell belelátni. Ez egy évekkel ezelőtti munka volt. Alig emlékszem rá... Mióta részben a nyilvánosság előtt élem az életem, az emberek előszeretettel beszélnek minden apró történésről, és hajlamosak sok mindent félreértelmezni. Talán ezt a legnehezebb megszoknom" - mondta dühösen a táncosnő, aki számára érthetetlen, hogy évekkel később miért kell magyarázkodnia egy munkája miatt, főleg azért, mert két éve él boldog párkapcsolatban, nem szeretné, ha bármi probléma adódna ezek miatt a magánéletében.

Az Instagramon ismerkedtünk meg. A párom civil, és amennyire lehet, próbáljuk védeni a magánszféránkat... Attól még, hogy a közösségi médiában nem mutatkozunk, ő létezik, és jól megvagyunk. Nagyon különleges férfi, örül a sikereimnek, segít mindenben, mert látja, szeretem a munkám, és jól érzem magam a bőrömben. Szerencsésnek érzem magam, amiért egymásra találtunk, és nem bántam meg, hogy eddig nem mutattam meg a nyilvánosságnak" - magyarázta Lissák Laura, aki bár tudja, hogy stabil a kapcsolata, mégis érzékenyen érinti, ha alaptalan pletykákkal szembesül. A G.w.M-mel kapcsolatos találgatások is csak abban erősítették meg, hogy óvni kell a magánéletét és párkapcsolatát.