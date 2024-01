Barta Sylvia remekül néz ki, de mint korábban elárulta az Origónak, nem sanyargatja magát.

Nem vagyok szigorú önmagammal, eszem édességet, húst, zöldséget, gyümölcsöt, minden földi jót. Ha meghívnak egy születésnapra, ahol nem cukormentes a torta, nem zavar, boldogan együtt ünneplek az ünnepelttel, koccintok. Legfeljebb másnap többet mozgom vagy több folyadékot iszom." Nincsen különösebb szépségtrükkje, úgy fogalmazott, egyszerűen csak azt csinálja, ami jól esik neki.

Eljárok kozmetikába, de nem hetente, fodrászhoz, amikor muszáj, de sem műkörömre, sem műszempillára nincs időm. Amit kell, megcsinálom magamnak.

Fontos, hogy az ember szépen tudjon megöregedni. Vannak nők, akiket követek az Instagramon, hetvenen felüliek, egyszerűen beragyogják mások életét. Sokszor látom, hogy én is ezt csinálom, és akkor úgy érzem, jó úton haladok. Szeretnék sokáig aktív életet élni, unokázni, a lányaimat segíteni, ez a vágyam. Boldogságomhoz sokat hozzátesz, hogy sérült emberekkel is foglalkozom. Az, hogy az ember jót cselekszik, aminek van is kézzelfogható eredménye, hozzájárul a lelki egészséghez. Hálás vagyok, hogy megtapasztalhatom az élet másik oldalát is" – mondta a TV2 időjósa, aki most egy igazán gyönyörű ruhában mutatta meg magát.