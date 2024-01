2024-ben is a nézők szórakoztatása a cél a piacvezető médiatársaságnál, még ebben az évben képernyőre kerül többek közt a Hazatalálsz, a Kincsvadászok, a Kísértés és a Zsákbamacska is.

Az ősszel induló Kísértés forgatása már zajlik Thaiföldön. Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója az ázsiai forgatáson árulta el, hogy a hamarosan visszatérő Zsákbamacska Majka és Pápai Joci távozása után milyen műsorvezető párosokkal folytatódik.

A népszerű műsornak ezúttal nem kettő, hanem négy új műsorvezetője is lesz: az új évadban Szente Vajk és T. Danny, valamint Marics Peti és Pető Brúnó lesznek a műsor házigazdái.

Szente Vajkot legutóbb a Dancing with the Stars zsűrijében láthatták a TV2 nézői, az ő műsorvezetőtársa a Zsákbamacskában a táncos showműsor egyik legkedveltebb versenyzője, T. Danny lesz.

Őket váltja majd Marics Peti, aki ott volt többek közt a Sztárban sztár, a Sztárban sztár leszek!, a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz című műsorokban, illetve műsorvezetőként mutatkozik be mellette Pető Brúnó, akit sok néző már megkedvelt az Ázsia Expresszben.

Pavel Stanchev exkluzív bejelentése videón is megtekinthető: