Szorcsik Viki nemrég műsorvezetőként próbálta ki magát a TV2 Power of Love című társkereső realityjében, ami miatt sokáig távol tartózkodott az otthonától. Ő ezt egyáltalán nem bánta, hiszen imád utazni, az egyik legnagyobb szenvedélye , hogy új helyeket ismerjen meg. A műsor végeztével ki is találta, hogy mihez kezdjen a felszabadult idejével, saját YouTube-csatornát indít, ahol különleges tartalmakkal jelentkezik majd.

Lehet, csak kevesen tudják Szorcsik Vikiről, de nagy utazó, hiszen már több mint ötven országban járt eddigi élete során, ezekről az utazásokról eddig blogján számolt be a követőinek. Most egy új úticélt talált magának, Madeirát, ahol különleges anyagot tervez forgatni, egy teljesen új szemszögből bemutatva az ottani kultúrát.

Mindig is imádtam új országokat felfedezni, és még nagyon sok helyre szeretnék eljutni. De én sosem a turistalátványosságokat akartam egy-egy helyen megnézni, hanem amikről nem írnak az útikönyvek. Innen jött a saját csatorna ötlete is, ugyanis pár évvel ezelőtt Thaiföldön leforgattam életem első reality-jét kint élő magyarokkal.... Mert sokan próbálnak távoli országokban szerencsét és én kíváncsi vagyok miért, mi okból. Olyanokat keresek fel, akik valamilyen szolgáltatást nyújtanak turistáknak. Most Madeirán is Nagy Rajmund, egy fiatal magyar srác vár, ő lesz az idegenvezetőnk, az ő szemszögéből nézzük meg ezt a gyönyörű szigetet" - magyarázta Szorcsik Viki, akinek az új célja, hogy a YouTube-csatornájára minél több ilyen tartalmat tudjon felvenni.

Az sem szegi a színésznő kedvét, hogy pár utazása nem zajlott zökkenőmentesen, sőt egyszer majdnem meg is halt, ugyanis nem volt elég, hogy életveszélyes időjárási körülmények között a szabadban ragadt, de rátámadt egy vadállat is.