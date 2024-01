Elvileg január 25-én debütál a Netflixen a Griselda című sorozat, egy jelenleg zajló perben azonban a premiert is megpróbálják megakadályozni a történetet ihlető Griselda Blanco örökösei.

A kokainkirálynőként is ismert Griselda Blanco legendás kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar mentora volt, a gyerekei viszont nem akarnak közszereplők lenni – így nem is az édesanyjuk életének megfilmesítése miatt perelnek, hanem azért, mert a sorozatban az ő karakterük is megjelenik, a kinézetüket és a viselkedésüket pedig az állításuk szerint illetéktelenül másolták le a készítők.

Blanco fia, Michael ráadásul azt állítja, hogy több éven keresztül adott interjúkat pár írónak, akik egy könyv után sorozatot is akartak készíteni a történetből. 2016-ban már jelezték is Michaelnek, hogy a Netflix érdeklődik a sztori iránt, de az interjúkat nem akarják használni – a mostani sorozatban viszont éppen hogy visszaköszön jó pár részlet, amit csak az interjúkból tudhattak az alkotók.

Sofía Vergara nemcsak a címszereplője, de az egyik producere is a Griseldának, ezért perlik őt is név szerint az örökösök.