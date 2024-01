A kilencvenes években Kozso indította el a Bestiák zenekart, amely 1999-ben azonban elpártolt tőle, még peres ügyük is volt. Hogy pontosan mi történt, arról az egykori Miss Bee, Somorjai Ilona mesélt.

Kozso volt az eredeti producere a Bestiák nevű lánybandának, amely a Miss Bee néven fellépő Somorjai Ilona mellett Papp Henriette Honey-ból és Moór Bernadett Bedhyből állt – akik közül Honey egyébként Kozso párja volt, de erről a másik két lány nem is tudott az elején.

Honey volt az a beépített ember, aki miatt nehéz volt bármit is elérni. Nem volt ellenünk, nem azt kell elképzelni, hogy mumus volt. Ez így etikus: ha az embernek párja van, akkor mellé fog állni. Ez íratlan szabály volt. És mivel kettő-kettő volt az arány, ha bármit szerettünk volna, például gázsiemelést, a két akarat kioltotta egymást" – mondta Somorjai Ilona a Blikknek.

Honey és Kozso végül 1999-ben szakítottak, ezzel párhuzamosan pedig a Bestiák is függetlenedett a producertől – aki viszont beperelte őket az elmaradt haszon miatt. "Semmilyen hátrányunk nem származott belőle, ez mondvacsinált dolog volt. Ha ez tíz évvel ezelőtt történik, akkor talán utánanyúlunk, és kártérítést kérünk, mert azért a per során derültek ki számok... Miután megnyertük a pert, nem kezdtünk el semmit, nem is tudtunk volna mit csinálni, mert Kozso azért mindig ügyesen, okosan intézi a dolgait" – utalt Miss Bee arra, hogy szerinte Kozso nem volt velük mindig korrekt anyagi ügyekben.

"Most nyáron egy fellépésen találkoztunk, néhány mondatot váltottunk is egymással. Nem nehezteltem rá soha. Miért is tenném? Nem miatta szűnt meg a Bestiák, ha nagyon akartuk volna, hogy maradjon ez a projekt, maradhatott volna, de egyszerűen elfáradt ez a sztori, egyikünk sem bánta" – tette hozzá.