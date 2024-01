Till Attila rajong a régi kincsekért.

Nem mondanám magam gyűjtőnek, maximum amatőr szinten, de rengeteg különböző régi tárgyam van otthon. Még a kilencvenes években sokat foglalkoztam ezzel, vettem képkeretektől, régi kerékpáron át, bútorokig mindent. A feleségemmel imádjuk a régi szőnyegeket, amiknek van egy számunkra különösen kedves hangulatuk. Otthon a lakásban is rengeteg modern és régi bútor fellelhető. A feleségemmel, Krisztával rendeztük be közösen. Volt olyan, amikor valamiben nem értettünk egyet, de huszonhat éve közösen alakítjuk az életünket a feleségemmel, emiatt mindent meg tudunk beszélni" – kezdte legutóbbi interjújában a hamarosan induló Kincsvadászok műsorvezetője, aki mindig is érdeklődött a régiségek iránt.