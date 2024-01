75 évesen meghalt Mary Weiss, aki az 1960-as évek népszerű lánycsapatának, a Shangri-Lasnak volt a vezető énekesnője.

A Shangri-Las négy középiskolás lányból alakult, a Ronettesszel együtt járta ki az utat a későbbi lánybandák számára. Ismertebb számaik voltak a Remember (Walking in the Sand), a Give Him a Great Big Kiss, illetve az abszolút sláger, a Leader of the Pack – amely 1964-ben az első lett az amerikai slágerlistákon, majd 2019-ben a Rock and Roll Hall of Fame-ben is beiktatták a legjobb dalok közé.

A Shangri-Las feloszlása után Mary Weissnek főleg civil munkái voltak (bútorboltot vezetett, lakberendezőnek állt), 2007-ben azonban egy szólóalbuma is megjelent.