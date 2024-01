A The Office, vagyis A hivatal amerikai változata hihetetlen népszerűségre tett szert világszerte. Az áldokumentumfilm-sorozat egy papírgyár irodistáinak munkanapjait követte nyomon, Ricky Gervais komikus ötletéből és főszereplésével készült, majd az amerikai változatot Greg Daniels adaptálta. A színészek olyannyira jól kijöttek egymással, hogy sok évvel a sorozat vége után is összejártak. Nem csoda, hogy most arról szólnak a hírek, visszatérhet a produkció. Erről most az egyik sztár, Melora Hardin árult el részleteket.