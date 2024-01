A Touch Me (I Want Your Body) című slágeréről és meztelen fotóiról ismert Samantha Fox az éjszakát a börtönben töltötte, miután részegen összetűzésbe keveredett a British Airways egyik járatán, a londoni Heathrow-ról Münchenbe tartó gépen. A The Sun-nak nyilatkozó források szerint Samantha Fox miatt a gép megfordult a kifutópályán, nem szállt fel Londonban.

A rendőrség megerősítette, hogy letartóztattak egy 50 körüli nőt. Samantha Fox állítólag azt nyilatkozta, hogy "mélységesen sajnálja az okozott zavart", és segít a rendőrségnek a nyomozásban. Míg a popsztár az éjszakát a börtönben töltötte, addig utastársai egy szállodában próbáltak pihenni, ugyanis csak másnap tudtak elrepülni.

Az énekesnő állítólag nincs jó lelkiállapotban, nem tudta még feldolgozni, hogy tavaly elvesztette húgát, Vanessát, aki 50 évesen halt meg, pár nappal egy szívroham után.