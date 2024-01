Krausz Gábor és Mikes Anna most már nem titkolják, hogy egy párt alkotnak. Az is kiderült nemrég, hogy a sztárséf és Tóth Gabi kislánya imádja a Dancing with the Stars táncosnőjét. Erről most már mindenki megbizonyosodhat, ugyanis előkerült néhány lesifotó, amin jól látszik, hogy valóban nagyon kedvelhetik egymást. Hármasban mentek vásárolni.