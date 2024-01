Egyre sokkolóbb hírek látnak napvilágot a Fekete Vonat egykori tagjáról , Fehér Tibor Beatről, aki a tavalyi koncertbotrány után teljesen lecsúszott, felesége elhagyta, adósságai miatt pedig munkásszállóra, majd utcára került. Azóta sem sikerült megoldani a helyzetét, napról napra ér, rengeteget fogyott, és kilátástalannak tűnik az élete. Most mégis egy valami érdekli, kétségbeesett bejegyzései arra utalnak, hogy újra a szerelmet keresi.

Úgy tűnik, hogy nem javul a helyzet Beat és családja között, hiszen nemcsak feleségével nem beszél, de gyerekei és unokái is elfordultak tőle, őket is csak képen láthatja. A zenész hol ismerőseinél, hol hajléktalanszállókon húzza meg magát, de legtöbbször az utcán van, hiszen nincs hova mennie.

A kilátástalan helyzet nagyon megviseli a zenészt, aki aggasztó képeket mutatott magáról, rengeteget fogyott, beesett az arca, szinte rá sem lehet ismerni, sokan aggódnak érte. Ezért is meglepő, hogy ebben az élethelyzetben a szerelemre vágyik leginkább, legalábbis erről árulkodnak az utóbbi időben közzétett bejegyzései, főleg a legutóbbi, melyet egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben osztott meg a követőivel. Egy róla készült fotóhoz a "Hol van az a lány" című Fekete Vonat slágert csatolta, mellyel egyértelműen kifejezte, hogy nyitott egy új kapcsolatra, akkor is, ha nincs fedél a feje fölött és számtalan problémával kell szembe néznie az utóbbi időben - írja a Bors, ahol a Fehér Tibor Beat bejegyzését is megtekintheti.