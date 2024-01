Már a Dancing with the Stars alatt is mindenki azt találgatta, vajon összejött-e Mikes Anna és Krausz Gábor. Pár héttel ezelőtt végre elismerték, hogy egymásra találtak. A sztárséf osztotta meg az első közös fotót, majd több részletet is elárult arról, hogyan alakult a barátságuk szerelemmé. A hosszas titkolózás után most egyre bátrabbak, már félreérthetetlen üzeneteket küldenek egymásnak a közösségi oldalakon is.

Egyre kevésbé titkolózik Mikes Anna és Krausz Gábor, akik nemrég már egy bevásárlóközpontban is együtt mutatkoztak, ahová a séf kislányát, Hannarózát is magukkal vitték. Túl sok részletet még nem árultak el, leginkább Krausz nyilatkozik kettejükről, aki elárulta, hogy ők is meg akartak arról bizonyosodni, hogy működőképes-e a kapcsolatuk, mielőtt nyilvánosságra hoznák.

Most már úgy tűnik, hogy ennél nem is lehetnének biztosabbak magukban, ugyanis már egyre bátrabban fejezik ki az érzéseiket a közösségi oldalaikon is. Most Mikes Anna, aki eddig elég félénk volt a témában, mégis egyértelmű szerelmes üzenetet küldött párja legújabb fotója alá. A táncosnő több szív és tűz hangulatjellel üzent Krausznak, amivel egyértelműen a szerelmét fejezte ki iránta, a követőik pedig nagyon örülnek, nem győznek gratulálni a szerelmespárnak.