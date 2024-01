Krausz Gábor és Mikes Anna után lehetséges, hogy újabb sztárpár talált egymásra a Dancing with the Starban. Bár tagadják, mégis sokan úgy vélik, hogy több van Stana Alexandra és Marics Peti között , a róluk készült legfrissebb felvételek is erről árulkodnak.

A hétvégén tartott nagyszabású koncertet a Papp László Budapest Sportarénában a ValMar, azaz Marics Peti és Valkusz Milán, az utóbbi viszont elég szerencsétlenül járt, ugyanis túl közel ment egy pirotechnikai eszközhöz, amelyből hirtelen felcsapott a láng és megégette. A szerencsétlen jelenetet az egyik rajongó rögzítette telefonjával, ami elég ijesztő, de kiderült, hogy szerencsére nem sérült súlyosabban a fiatal énekes.

Az este folyamán több sztárvendég is volt, például Radics Gigi, akivel legújabb dalukat adták elő, de felbukkant Stana Alexadnara is, aki Marics Petivel lépett fel egy különszámmal. A Dancing with the Stars egykori táncpárja egy szenvedélyes latin produkcióval állt a színpadra, és a bemutató végén, nem bírtak az érzelmeikkel, hosszasan néztek egymás szemébe, és mosolyogtak egymásra.

Ezt az emlékezetes pillanatot többen is kiszúrták, a TikTokon is többen is megosztották, ez újra elindította a találgatásokat, vajon több van-e köztük barátságnál.

Most akkor együtt vannak? - tette fel a videó láttán a kérdést egy felhasználó, ami egy kisebb vitát robbantott ki a követők között, viszont abban egyetért mindenki, hogy elég gyanúsan viselkedtek a videón látható jelenetben.

Az eseményről már a táncosnő is közzétett egy bejegyzést, melyben több fotót is mutatott a szenvedélyes táncról.